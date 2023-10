Wybory 2023. Z mObywatelem do lokalu wyborczego? Ci wyborcy muszą mieć paszport

Wybory 2023. Jaki dokument zabrać ze sobą do lokalu?

Przepisy Kodeksu Wyborczego nie określają rodzaju dokumentu, który należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego. Prawo wskazuje jedynie, że "przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości". Zgodnie z jego interpretacją może to więc być zarówno dowód osobisty, jak i paszport czy na przykład prawo jazdy.