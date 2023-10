Wybory 2023. Jak sprawdzić miejsce zameldowania? Tak dowiesz się, gdzie głosować

Wybory 2023 wraz z referendum. Czy miejsca głosowania są różne?

Warto przypomnieć, że zgodnie z decyzją Sejmu, w dniu wyborów parlamentarnych odbędzie się ogólnopolskie referendum. Ze względu na zbieżność terminów głosowań, odbędą się one w tych samych lokalach, a ich obsługą będą zajmować się te same komisje. Wyborcy, którzy 15 października udadzą się do lokali wyborczych będą mogli pobrać trzy karty - kartę wyborczą do Sejmu, kartę wyborczą do Senatu oraz kartę referendalną. Udział we wszystkich głosowaniach jest dobrowolny.