Kalendarz wyborczy. Kończy się czas na dopełnienie formalności. Wybory 2023 już 15 października

Wybory 2023. Kalendarz wyborczy wskazuje najważniejsze terminy

Kalendarz wyborczy został opublikowany 8 sierpnia 2023 roku wraz z postanowieniem Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje on najważniejsze terminy, których powinni dopilnować wyborcy i komitety wyborcze. Część obywateli wciąż ma czas, by dopełnić niezbędnych formalności.