Wybory 2023. Głosowanie poza miejscem zameldowania. Trzeba złożyć wniosek

We wniosku o możliwość oddania głosu poza miejscem zameldowania, należy podać imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz adres, pod którym wyborca będzie przebywać w dniu głosowania. Wszelkich formalności - zarówno w przypadku składania wniosku przez internet, jak i w urzędzie, należy dopełnić najpóźniej do 3 dni przed dniem wyborów, czyli do 12 października.