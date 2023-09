Wybory 2023. Głosowanie bez meldunku? Tych formalności należy dopełnić

Głosowanie bez meldunku 2023. Wybory parlamentarne w Polsce

Osoby, które chcą zostać dopisane do rejestru wyborców w danej gminie, powinny złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy, w której chcą oddać głos w nadchodzących wyborach. Wśród informacji, które powinny znaleźć się w dokumencie, są te, zawierające podstawowe dane wnioskodawcy, numer PESEL, a także aktualny lub ostatni adres zameldowania. Do wniosku dołączona powinna zostać kserokopia dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem dotyczącym obywatelstwa osoby, która chce zostać wpisana do rejestru wyborców oraz informacją na temat miejsca jej zamieszkania.