Wybory 2023. Kodeks wyborczy. Nowelizacja i zmiany z podpisem prezydenta

Wybory Parlamentarne 2023. Powstanie Centralny Rejestr Wyborców

Nowe przepisy zakładają również utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który - zdaniem autorów noweli - ma pomóc w ustaleniu liczby osób uprawnionych do głosowania, sporządzeniu ich listy, a także utworzeniu listy osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzeniu posiadania prawa do udziału w wyborach.