Andrzej Duda powołał nową PKW. Kto w składzie?

Państwowa Komisja Wyborcza ma nowych członków. Andrzej Duda w poniedziałek 20 stycznia powołał do składu dziewięciu nowych członków. Kto znalazł się w składzie?

- To jest bardzo ważna Komisja, PKW jest jednym z podstawowych elementów gwarancyjnych funkcjonowania demokracji w jej najbardziej sztandarowym wymiarze, jakim są wybory. PKW de facto gwarantuje wszystkie prawa wyborcze w sensie ich rzeczywistego funkcjonowania, dba o to, by wybory odbyły się tak, jak należy – mówił Andrzej Duda podczas powoływania nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej.