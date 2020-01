Kategoryczny wpis Lecha Wałęsy do Andrzeja Dudy. "Zabraniam panu"

Lech Wałęsa nie odpuszcza prezydentowi. W poniedziałek zabronił Andrzejowi Dudzie powoływania się na ideały Solidarności. Były przywódca tego ruchu twierdzi, że prezydent nie jest godnym spadkobiercą jego dziedzictwa.

"Panie prezydencie Duda. Jako współtwórca i Przewodniczący od zarania do odejścia na urząd Prezydenta zabraniam Panu kategorycznie powoływać się na historyczną Solidarność. Za postawą jaką Pan prezentuje, za burzenie systemu trójpodziału władz o który Solidarność walczyła, za łamanie Konstytucji. Za kłamstwa, manipulacje i pomówienia. Jestem przekonany że Solidarność tamtych czasów by to z hukiem zrobiła, by Pan nie kalał jej szeregów" - czytamy na Facebooku byłego prezydenta.