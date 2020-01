Stowarzyszenia sędziów ostro o słowach Andrzeja Dudy. "To kłamstwa i kampania nienawiści"

W niedzielę wieczorem stowarzyszenie sędziów Iustitia odniosło się do ostatnich wypowiedzi Andrzeja Dudy. "Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec kampanii nienawiści skierowanej przeciwko sędziom, a realizowanej przez prezydenta" - napisali sędziowie. Stanęli też w obronie sędziego Jarosława Ochockiego.

"Twierdzenie, że sądy są przeszkodą do prawidłowego rozwoju Polski jest kłamliwe, zaś sugerowanie, że sędziowie są nieodpowiedzialni i 'powinni być eliminowani', gdyż inaczej 'Polska nigdy nie będzie normalnym państwem' jest przykładem mowy nienawiści, która może skutkować aktami przemocy skierowanymi wobec poszczególnych sędziów. Przypominamy, że z mocy Konstytucji RP sądy są obok władzy ustawodawczej i wykonawczej trzecią, równorzędną władzą. Niezależny wymiar sprawiedliwości stanowi podstawową gwarancję praw i wolności obywateli. Podważanie tych wartości przez Prezydenta RP jest niedopuszczalne i sprzeczne z polskim porządkiem prawnym" - piszą sędziowie.

"Słowa mogą doprowadzić do agresji"

"Pamiętajmy, że sędziowie codziennie wchodzą na salę rozpraw, aby wydawać orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a słowa prezydenta mogą doprowadzić do zwiększenia agresji, której ofiarami będą właśnie sędziowie i ich rodziny. Apelujemy o zaprzestanie wypowiedzi szkalujących sędziów, podważających ich dobre imię, naruszających ich godność osobistą, przynależną każdemu człowiekowi. Nie służy to dobru wspólnemu, jakim jest nasza wspólna Ojczyzna" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - rzecznik dyscyplinarny SSP oraz jego zastępcy nie są uprawnieni do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub podejmowania czynności wyjaśniających wobec sędziego sądu okręgowego" - piszą sędziowie.

Forum Współpracy Sędziów podkreśla, że wypowiedź Jarosława Ochockiego była "reakcją na krzywdzące słowa prezydenta dotyczące polskich sędziów i ma charakter krytycznej opinii, do której ma prawo każdy obywatel zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka". Sędziowie dodają, że wypowiedź sędziego "nie wyczerpuje znamion przestępstwa znieważenia prezydenta", o czym - jak dodają - z pewnością wie zastępca rzecznika dyscyplinarnego.

"Znieważył prezydenta"

"Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce! Sędzia Jarosław Ochocki" - napisał sędzia.

Sędzia Ochocki nie ukrywał, że napisał to po wysłuchaniu słów Andrzeja Dudy, wypowiedzianych w Katowicach. W sobotę prezydent spotkał się z górnikami, do których zaapelował o wsparcie. "Tak jak udało się kiedyś pokonać komunę, tak samo wierzę, że uda się oczyścić do końca nasz polski dom. Żeby był czysty, porządny, piękny" - powiedział Duda, mówiąc o niepokornych sędziach.