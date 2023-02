Zmiany w wyborach. PiS nie będzie zadowolony

Konstytucjonaliści przypomnieli o "ciszy legislacyjnej"

Kwiatkowski podczas wystąpienia w Senacie zwrócił uwagę na to, że mamy do czynienia z projektem poselskim, przez co nie podlegał on konsultacjom, chociaż dotyczył zmian kodeksowych. Konstytucjonaliści, których o swoją opinię poprosiła izba wyższa, podkreślili natomiast brak odpowiedniego vacatio legis. W ich przekonaniu w tej sytuacji powinno zastosować się tzw. ciszę legislacyjną i nie zmieniać prawa na krótko przed wyborami.