Wybory 2023. Idealny program wyborczy? Sztuczna inteligencja odpowiada

Kiedy wybory 2023? Możliwe terminy określa Konstytucja

Chociaż data tegorocznych wyborów parlamentarnych nie została jeszcze ogłoszona przez prezydenta, wiadomo, że muszą odbyć się one w jednym z czterech terminów. Wskazuje na to rozdz. IV, art. 98 Konstytucji RP. "Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu". Oznacza to, że Polacy pójdą do urn 15 października, 22 października, 28 października lub 5 listopada 2023.