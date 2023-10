Wybory 2023. Jak głosować w innym okręgu? Coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Innym sposobem na głosowanie w innym mieście, jest dopisanie do rejestru wyborców. To jest jednak stałe i skutkuje zmianą obwodu głosowania zarówno w przypadku najbliższych, jak i kolejnych wyborów. Trzecią opcją jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument ten uprawnia do wzięcia udziału w wyborach w dowolnym lokalu.