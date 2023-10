Wybory 2023. Jak głosować? W ten sposób oddasz ważny głos

Jak oddać głos w wyborach? Instrukcja wypełnienia karty wyborczej do Sejmu

Karty wyborcze z listami kandydatów do Sejmu zawierają spis osób, kandydujących w wyborach z komitetów, zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym. W przypadku głosowania w wyborach do Senatu, na liście należy postawić tylko jeden znak "X", czyli dwie linie, przecinające się w obrębie kratki. Co ważne, taki głos oznacza, że oddajemy go zarówno na konkretnego kandydata, jak i na listę wyborczą, do której należy.