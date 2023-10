Wybory 2023. Okręgi wyborcze. Jakie tereny obejmują?

Okręgi wyborcze do Senatu 2023. Czym są jednomandatowe okręgi?

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, w czasie wyborów do Senatu RP, które są częścią wyborów parlamentarnych, Polska jest podzielona na sto jednomandatowych okręgów. Podział ten obowiązuje od 2011 roku. Czym są jednomandatowe okręgi wyborcze? Są to okręgi, w których mandat (w przypadku Polski jest to miejsce w Senacie), zdobywa wyłącznie jeden kandydat, zwycięzca głosowania na danym terytorium.