Wybory samorządowe 2024. Jak ustalane są wyniki głosowania?

Powiatowa komisja wyborcza na podstawie protokołów głosowania z Obwodowych komisji stwierdza natomiast, kto uzyskał mandat w radzie powiatu. Do zadań organu należy również sporządzenie protokołu dot. wyników głosowania do sejmików województwa, a następnie przekazuje je do wojewódzkiej komisji wyborczej. Ta natomiast na podstawie protokołów wszystkich komisji stwierdza, kto został wybrany do sejmiku województwa.