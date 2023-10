Wyniki wyborów 2023. Jak są przyznane zostaną mandaty do Sejmu? Kto wejdzie do Senatu?

Wybory do Senatu. Jak przyznawane są mandaty?

Wybory do Senatu są wyborami bezpośrednimi. W Polsce na wybory do Izby wyższej parlamentu utworzono sto okręgów wyborczych - w każdym wybierany jest jeden senator. Oznacza to, że mandat otrzymuje kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów. "Jeżeli w danym okręgu wyborczym zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, to zostanie on wybrany, o ile otrzyma więcej głosów na »Tak« niż na »Nie«" - wyjaśnia PKW.