Wybory samorządowe 2024. Prezydent miasta. Kim jest? Kto może kandydować na to stanowisko?

Wybory 2024. Kto może zostać prezydentem miasta?

W przypadku wyborów prezydentów miast stosowane są przepisy o wójcie i jego wyborze. Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi więc spełnić kryteria określone w Kodeksie wyborczym. Kto może kandydować na prezydenta miasta? Jak informują przepisy, osoba startująca w wyborach na to stanowisko musi posiadać polskie obywatelstwo, najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 25 lat oraz posiadać prawo wybierania. Co ważne, kandydaci na prezydentów miast nie muszą na stałe zamieszkiwać na terenie gminy, w której kandydują.