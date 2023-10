Wybory 2023. Godziny otwarcia lokali wyborczych

Drugi z wyjątków, który wskazuje na możliwość przeprowadzenia wyborów w innym czasie, dotyczy głosowania za granicą. Co do zasady, głosowanie w lokalach znajdujących się poza granicami RP odbywa się w godzinach 7:00-21:00 czasu lokalnego. Jak jednak wskazuje art. 39 par. 6 Kodeksu wyborczego, "jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym". Oznacza to, że mieszkańcy m.in. Stanów Zjednoczonych Ameryki zagłosują w wyborach dzień wcześniej.