Wybory 2020. Zasady i godziny otwarcia lokali wyborczych. Gdzie znaleźć lokal wyborczy?

Lista lokali wyborczych w poszczególnych województwach:

Wybory 2020. Jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Wybory 2020 druga tura. Zasady i godziny otwarcia lokali wyborczych

Przed drugą turą wyborów prezydenckich ministerstwo zdrowia wprowadziło nowe zasady głosowania. Zgodnie z zaleceniami ministra Łukasza Szumowskiego, pierwszeństwo wejścia do lokalu wyborczego i oddania głosu będą miały osoby po 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dziećmi do lat 3 i osoby niepełnosprawne.

Wcześniej ministerstwo zdrowia podjęło decyzję, że w lokalach wyborczych obowiązuje obowiązek zasłaniania nosa i ust. Należy także zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji, które są dostępne przed wejściem do lokalu. PKW zaleca, by mieć własny długopis, co ograniczy ryzyko zakażenia się koronawirusem. W lokalach wyborczych może przebywać ograniczona liczba wyborców.