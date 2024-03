Wybory samorządowe 2024. PKW rozlosowała numery list ogólnopolskich

Numery list wyborczych dla komitetów, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW, zostaną przyznane najpóźniej do piątku 15 marca. Do poniedziałku 18 marca natomiast numery list wyborczych muszą zostać przyznane tym komitetom, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im nadany numer listy.