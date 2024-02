Wybory samorządowe 2024. Kto może kandydować? Lista warunków jest określona

Kandydaci do rad w wyborach samorządowych 2024. Lista warunków

W wyborach samorządowych na urząd wybrani zostaną również członkowie rad gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz sejmików województwa. Kto będzie mógł startować w wyborach do poszczególnych rad? Jak wynika z przepisów, kandydaci do rad muszą mieć prawo wybierania do tej rady, najpóźniej w dniu wyborów kończyć 18 lat, a także na stałe zamieszkiwać na obszarze danej gminy, powiatu bądź województwa.