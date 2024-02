Wybory samorządowe 2024. Czy można głosować poza miejscem zamieszkania?

Wybory samorządowe 2024. Głosowanie poza miejscem zameldowania

Może zdarzyć się, że wyborca dysponujący czynnym prawem wyborczym ma meldunek np. w Radomiu, ale na stałe mieszka w Warszawie. W przypadku głosowania poza miejscem zameldowania, trzeba być wpisanym do rejestru wyborców w konkretnej gminie. Jednak nie dzieje się to automatycznie. Jeśli dana osoba mieszka w gminie bez oficjalnego zameldowania, trzeba dopełnić pewnych formalności, by zostać wpisanym do rejestru wyborców i móc głosować w tej gminie w wyborach samorządowych.