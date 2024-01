Wybory samorządowe 2024. Dostępne opcje głosowania dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Inną opcją głosowania, z której mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze, jest możliwość głosowania korespondencyjnego. Jak informuje art. 53a. Kodeksu wyborczego, prawo to przysługuje wyborcom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz seniorom, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat. Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do 13 dnia przed dniem wyborów. Oznacza to, że osoby, które chcą skorzystać z tego prawa, w przypadku wyborów samorządowych 2024, muszą dokonać tego do 25 marca 2024.