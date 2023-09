Wybory 2023. Głosowanie przez pełnomocnika. Na jakich zasadach?

Pełnomocnictwo w wyborach co do zasady można przyjąć wyłącznie od jednego wyborcy. Jak jednak informuje art. 55 par. 3 KW "pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika".