Głosowanie korespondencyjne przez pełnomocnika. Wybory 2020

Na 28 czerwca zaplanowane są wybory prezydenckie, w czasie których będzie można głosować korespondencyjnie. Czy będzie można skorzystać z pomocy pełnomocnika?

Głosowanie korespondencyjne przez pełnomocnika

W najbliższych wyborach prezydenckich nie trzeba iść do lokalu wyborczego, by oddać swój głos. Zagłosować można także korespondencyjnie. Żeby w zaplanowanych na 28 czerwca wyborach prezydenckich oddać głos korespondencyjnie należy zgłosić to do urzędu miasta lub gminy. Można tego dokonać przez internet. Potrzebne są do tego profil zaufany lub e-dowód. Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej 12 dni przed wyborami, choć są wyjątki.

Nie ma jednak możliwości głosowania korespondencyjnie przez pełnomocnika. "Udzielenie pełnomocnictwa wyklucza możliwość głosowania korespondencyjnego" - czytamy na stronie gov.pl. Z pełnomocnika będzie można skorzystać tylko w tradycyjnym sposobie głosowania, czyli wizycie w obwodowej komisji wyborczej.

Jak się odbywa głosowanie korespondencyjne?

Na karcie do głosowania zaznaczyć należy jednego wybranego kandydata. Następnie kartę trzeba włożyć do koperty na kartę i zakleić ją. Niezbędne jest wypełnienie oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Na nim trzeba czytelnie wpisać swoje imię, nazwisko i numer pesel. Oświadczenie razem z zaklejoną kopertą z kartą do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej, a tę następnie zakleić.

*Co zawiera pakiet wyborczy przy wyborach korespondencyjnych? *W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Głosowanie korespondencyjne. Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w danej gminie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.