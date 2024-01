Kampania wyborcza 2024 ruszyła. To jej najważniejsze zasady

Do 13 marca Państwowa Komisja Wyborcza musi przyznać jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Do 14 marca 2024 do godz. 16:00 możliwe będzie zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.