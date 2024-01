Wybory samorządowe 2024. Cisza wyborcza. Czym jest i kiedy obowiązuje?

Oznacza to, że w przypadku wyborów samorządowych 2024, cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania w dniu 7 kwietnia. W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia wyników wyborów niezbędne będzie przeprowadzenie II tury głosowania, cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 19 na 20 kwietnia i potrwa do zakończenia głosownia w dniu 21 kwietnia.