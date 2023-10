Cisza wyborcza. Od kiedy obowiązuje? Ogromna kara za złamanie zasad

Naruszeniem ciszy wyborczej nie jest natomiast nakłanianie do udziału w głosowaniu - o ile nie agituje ono na rzecz konkretnej partii lub kandydata. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku referendum. Zachęcanie bądź zniechęcanie do udziału w nim może zostać uznane za naruszenie ciszy referendalnej, bowiem w przypadku tego głosowania frekwencja ma wpływ na to, czy referendum jest wiążące.