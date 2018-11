Agitacja wyborcza na cmentarzach? Internauci są zbulwersowani

Wydawałoby się, że dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i refleksji, a nie agitacji wyborczej. Jak się okazuje, nie dla wszystkich. Zbulwersowani internauci pokazują przykłady, że nawet na cmentarz może wkroczyć polityka.

Mariusz Bodo to radny miejski PiS w Skarżysku oraz naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw obywatelskich w starostwie powiatowym w tym mieście. Zapytaliśmy go, jak to się stało, że zapałki z jego podobizną i hasłem wyborczym były rozdawane na cmentarzu.