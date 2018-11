Kraków: Prezydent Andrzej Duda modlił się przy grobie Marii i Lecha Kaczyńskich

Jak co roku 1 listopada, Andrzej Duda wziął udział we mszy św. w katedrze na Wawelu. Potem złożył wiązankę i modlił się przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich.

- Przez lata pan prezydent, wcześniej jako poseł, teraz jako prezydent, przychodzi do tego miejsca, by uczestniczyć we mszy św. i potem modlić się przy grobach marszałka Józefa Piłsudskiego i pary prezydenckiej - powiedział ks. prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry wawelskiej. - 1 listopada przychodzimy zawsze na groby, do miejsc, które są zaznaczone obecnością naszych braci i sióstr, którzy w jakiś sposób zapisali się na kartach naszej historii. Katedra i krypty wawelskie są takim miejscem, gdzie szczególnie pamiętamy - dodał.