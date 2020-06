Cisza wyborcza. Czego nie wolno robić w czasie ciszy wyborczej?

Kiedy rozpoczyna się cisza wyborcza? I do kiedy trwa?

Cisza wyborcza rozpoczyna się zawsze na 24 godziny przed wyborami. Skoro więc wybory prezydenckie 2020 odbywają się 28 czerwca, to cisza wyborcza rozpoczęła się 27 czerwca o północy i obowiązuje przez całą sobotę oraz w niedzielę do momentu zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21:00.