Głosowanie korespondencyjne dla niepełnosprawnych. Wybory 2020

Głosowanie korespondencyjne dla niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Jakie trzeba spełnić warunki? Jeśli obywatel ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, to może zgłosić chęć głosowania w sposób korespondencyjny.

Do kiedy należy wysłać zgłoszenie o chęci głosowania korespondencyjnego?

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.