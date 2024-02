Co ile lat odbywają się wybory samorządowe?

Kiedy odbywają się wybory uzupełniające?

Pomimo faktu, że kadencja samorządowców trwa 5 lat, może dojść do sytuacji, że stwierdzone zostanie wygaśnięcie mandatu radnego. W takim przypadku pojawia się konieczność zorganizowania wyborów uzupełniających. Powinny one być przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Jeśli w ich wyniku mandat ten pozostanie nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarzane są między 6 a 9 miesiącem, licząc od daty tych poprzednich. Jeśli nadal pozostanie nieobsadzony, to już tak pozostanie do końca kadencji rad.