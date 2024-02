Wybory samorządowe 2024. Komitety wyborcze. Lista PKW

Wybory samorządowe. Kiedy poznamy listę kandydatów?

Kalendarz wyborczy jasno określa terminy graniczne dla czynności, związanych z organizacją oraz przebiegiem wyborów samorządowych. Wśród nich znajdują się również terminy kluczowe dla komitetów wyborczych, które będą zgłaszały kandydatów na poszczególne stanowiska organów władzy lokalnej. Do kiedy mają one czas na zgłoszenie do PKW listy kandydatów?