Wybory samorządowe. Komitety wyborcze 2024. Pełna lista PKW

Wybory samorządowe 2024. Kiedy poznamy kandydatów?

Komitety wyborcze obowiązują terminy graniczne, dotyczące zgłaszania przez ich przedstawicieli kandydatów do rad oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z kalendarzem wyborczym na wybory samorządowe 2024, do 4 marca (do godziny 16:00) komitety mogą zgłosić terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.