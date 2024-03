Wybory samorządowe 2024. Jakie są zasady głosowania?

W wyborach samorządowych uprawnieni do głosowania mają prawo wyboru członków do rad gmin, powiatów, sejmików województw i dzielnic miasta stołecznego Warszawy, a także kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zanim jednak pójdą do urn, warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują w przypadku takich wyborów. Kto i jak głosuje? Czy można to zrobić poza miejscem stałego zamieszkania?