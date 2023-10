Wybory 2023. Jak wpisać się na listę wyborców?

Pierwszą opcją jest złożenie wniosku o wpisanie na listę wyborców przez internet. By tego dokonać, należy zalogować się do serwisu ePUAP - za pomocą bankowości elektronicznej, profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku, dostępnego w Centralnym Rejestrze Wyborców, znajdującym się w sekcji Twoje Dane. Po jego rozpatrzeniu, wyborca zostanie dopisany do listy wyborców, we wskazanym w dokumentach obwodzie wyborczym.