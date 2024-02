Wybory samorządowe 2024. Okręgi wyborcze. Sejmik województwa śląskiego

Okręgi wyborcze w wyborach samorządowych. Sejmik województwa śląskiego

Jak wynika z przepisów, w celu przeprowadzenia wyborów do sejmiku województwa, śląskie podzielono na 7 wielomandatowych okręgów wyborczych. W każdym z nich do uzyskania jest od 5 do 7 mandatów. Jakie powiaty obejmują poszczególne okręgi?