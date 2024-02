Wybory samorządowe 2024. Okręgi wyborcze. Sejmik województwa pomorskiego

Okręgi wyborcze w wyborach samorządowych. Sejmik województwa pomorskiego

W celu przeprowadzenia wyborów do sejmiku województwa, Pomorskie zostało podzielone na 5 wielomandatowych okręgów wyborczych. W każdym z nich do zdobycia jest określona liczba mandatów - od 5 do 8. Jakie miasta i powiaty wchodzą w skład poszczególnych okręgów?