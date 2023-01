Zmiany dla kierowców w 2023. Nadciąga europejska rewolucja?

Wraz z czwartą dyrektywą dotyczącą praw jazdy, wprowadzone miałyby zostać kursy przypominające dla młodych kierowców. Nowelizacji miałyby ulec również zasady dotyczące zdawania egzaminów uprawniających do kierowania pojazdami. Obecnie, nie ma możliwości rozpoczęcia kursu w jednym kraju i późniejszego kontynuowania go w innym państwie członkowskim UE. Komisja Europejska, uwzględniając rosnącą mobilność ludności, chciałaby zmiany obowiązujących przepisów. Ostatnią znaczącą zmianą ma być obniżenie kryterium wieku, dla kierowców ubiegających się o prawo jazdy kat. C oraz D. Aktualnie, lokalne przepisy są w tej kwestii rozbieżne - czwarta dyrektywa miałaby ujednolicić prawo, zezwalając na przystąpienie do kursu i egzaminu osobom, które ukończyły 18 rok życia.