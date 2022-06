Seniorka odnowiła prawo jazdy. Nie zgadniesz, ile ma lat

Candida Uderzo to nie jedyna seniorka we Włoszech, która dobrze i chętnie radzi sobie za kółkiem. Według danych opublikowanych na początku maja przez krajową agencję statystyczną ISTAT populacja stulatków we Włoszech jest jedną z najwyższych w Europie, a ich liczba stale rośnie. Trudno jednak oszacować, ilu z nich nadal pozostaje czynnymi kierowcami. Przepisy ruchu drogowego we Włoszech wymagają, by kierowcy, którzy ukończyli 80 lat wykonywali obowiązkowe badania lekarskie co dwa lata.