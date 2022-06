Grecja nie pomoże Ukrainie. Czeka na niemiecką broń

Grecja jasno daje do zrozumienia, że nie wyśle niczego, co może osłabić jej obronę. Jest to szczególnie ważne obecnie, gdy państwo czuje narastające zagrożenie ze strony Turcji. Panagiotopoulos zaznaczył, że dostają różne prośby o to, by coś wysłać Ukrainie i jeśli tylko Grecja jest w stanie faktycznie pomóc bez narażenia własnego bezpieczeństwa, wówczas może odpowiedzieć "tak".