Bezterminowe prawo jazdy straci ważność. Kiedy należy je wymienić?

Wymiana prawa jazdy w 2023 roku. Kogo dotyczy?

O wymianie dokumentu w 2023 roku powinny pamiętać osoby, którym został on wydany czasowo, na okres krótszy niż 15 lat. To m.in. kierowcy cierpiący na wadę wzroku, problemy ortopedyczne czy kardiologiczne, a także inne schorzenia, które mogą w krótkim czasie wpłynąć na stan zdrowia. Przed wymianą dokumentu niezbędne będzie wykonanie nowych badań - dzięki nim możliwe będzie określenie okresu, na który zostanie przedłużona ważność prawa jazdy. Wymiana prawa jazdy będzie również niezbędna w przypadku zmiany danych jego posiadacza. Co ważne, w 2019 roku z dokumentów usunięto adres zamieszkania - osoby, które wciąż posługują się prawem jazdy z tymi danymi nie muszą go jednak wymieniać - dokument zachowuje swoją ważność przez wskazany okres.