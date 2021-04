Masz bezterminowe prawo jazdy? Czeka cię wymiana dokumentu

W styczniu 2013 roku na terenie Unii Europejskiej pojawił się nowy wzór prawa jazdy. W związku z tym od tego momentu w Polsce nie wydaje się już uprawnień do prowadzenia pojazdów bezterminowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najdłuższy możliwy okres to 15 lat. Z powodów zdrowotnych ten termin może być jednak skrócony, np. do 5 lat. Po tym okresie należy wnioskować o wydanie nowego dokumentu.