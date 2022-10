Znak D-42. O czym należy pamiętać, wjeżdżając do obszaru zabudowanego?

Znak D-42. Obszar zabudowany

Oznaczenie początku obszaru zabudowanego można spotkać bardzo często. To prostokątny znak, o białym tle, na którym znajdują się czarne budynki. Minięcie tego znaku nakłada na kierowcę obowiązek dostosowania się do obowiązujących na obszarze przepisów. Chociaż znak D-42 pojawia się najczęściej w okolicach miast, to można go spotkać także w miejscach niezwiązanych z zabudową. Mimo wszystko, po jego przekroczeniu należy dostosować prędkość, powstrzymać się od używania sygnałów dźwiękowych czy ustąpić miejsca wyjeżdżającemu z zatoki autobusowi.