Ustroń. Nie miał prawa jazdy, jeździł radiowozem

Sprawa wyszła na jaw we wrześniu, gdy wracający z pracy podoficer z komisariatu policji w Ustroniu był uczestnikiem zdarzenia drogowego. Na miejsce przyjechali policjanci z Cieszyna, którzy rutynowo sprawdzili trzeźwość uczestników. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy są trzeźwi.

Zdarzenie wyglądało jak wiele innych, nikomu nic się nie stało. By zakończyć interwencję, policjanci poprosili o pokazanie prawa jazdy. Sprawca kolizji przyznał, że nie ma przy sobie dokumentów. Zatem wpisali jego dane do systemu…okazało się wtedy, że mężczyzna nigdy nie posiadał prawa jazdy.

Zgodnie z policyjnymi przepisami prawo do korzystania z radiowozów mają funkcjonariusze, którzy przejdą odpowiednie badania lekarskie i posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami. Wtedy taki funkcjonariusz otrzymuje tzw. wkładkę, czyli terminowe zaświadczenie uprawniające do korzystania z radiowozów.