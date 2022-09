Nowy taryfikator mandatów 2022. Drastyczne zmiany dla kierowców

Nowe stawki mandatów obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany uwzględniają wyższe kary za najniebezpieczniejsze przewinienia drogowe. Nowy taryfikator mandatów ma skłonić kierowców do bezpieczniejszej jazdy. Sposobem na to, by obniżyć statystki wypadków drogowych są nie tylko wysokie kary finansowe. Oprócz podwyższonych mandatów istnieje także zapis mówiący o tym, że pewne wykroczenia mogą zostać popełnione tylko raz.