Tusk stracił prawo jazdy. W Platformie konsternacja. "Odbiera powagę"

Z kolei inny polityk nawet sprawę utraty prawa jazdy próbował przekuć na polityczną korzyść Tuska. Zwrócił uwagę, że choć polityk dostał mandat, to od razu go przyjął. Zaznaczył też, że sam prowadził samochód w przeciwieństwie do lidera PiS. - Bezpieczniej tak jak Jarosław Kaczyński nie mieć prawa jazdy i być wożonym przez kierowcę - ironizował.