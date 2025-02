Miał zgwałcić dwie kobiety. Jest decyzja ws. Jacka G.

- Z uwagi na obawę matactwa, obawę, że podejrzany ukryje się i zagrożenie surową karą sąd w pełni podzielił argumenty prokuratora zawarte we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

Mężczyzna jest podejrzany o zgwałcenie dwóch kobiet w Kołobrzegu . Do przestępstw miało dojść w poniedziałek, a podejrzany został zatrzymany tego samego dnia.

Jacek G. usłyszał zarzuty zgwałcenia kobiet , jednak nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, ale szczegóły dotyczące okoliczności przestępstw nie zostały ujawnione przez prokuraturę. Wiadomo jedynie, że pokrzywdzone nie wymagały hospitalizacji.

Podejrzany działał w warunkach recydywy, co oznacza, że za zarzucane mu czyny grozi mu kara do 22 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokuratura podkreśla, że Jacek G. nie jest mieszkańcem Kołobrzegu, co dodatkowo zwiększa ryzyko jego ucieczki.