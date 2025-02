Prezydencki minister o 800 plus dla obcokrajowców. "Istotne argumenty"

Dziemianowicz-Bąk argumentowała, że obecne przepisy wspierają sytuację gospodarczą i demograficzną kraju. - Uważam, że to są istotne argumenty, które należy wziąć pod uwagę - powiedział Kolarski na antenie Radia Plus, cytując jej stanowisko.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta, zaproponował, by świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane obcokrajowcom tylko wtedy, gdy mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. Apelował do rządu o zmiany w prawie, które wymagałyby modyfikacji wielu ustaw.

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że 800 plus to świadczenie przyznawane na dziecko, niezależnie od narodowości czy pochodzenia. - Odpowiadając wprost na pytanie: jeśli zmiany są korzystne dla dziecka - jak w przypadku obowiązku szkolnego, to oczywiście je popieramy. Nie zapominając jednak, że jako koalicja zobowiązaliśmy się do tego, że nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane - wyjaśniła w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".